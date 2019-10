Alle radici della democrazia. Magistrato Maritati a Foggia

Un percorso guidato per formare dei cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri e, quindi, della propria identità civile e morale. Ecco il senso profondo di “Conoscere la Costituzione italiana”, (edizioni Laterza) il nuovo libro di Alberto Maritati che, attraverso la propria opera, intende spiegare e raccontare alle nuove generazioni, e non solo, sia la storia della nostra Carta costituzionale sia i valori che hanno ispirato i nostri padri costituenti.

Il volume sarà presentato lunedì 28 ottobre 2019 alle ore 16.00, nell’Aula Magna del Liceo Scientifico “A. Volta” di Foggia, nell’ambito del convegno “Alle radici della democrazia: diritti e doveri dei cittadini”. L’annuncio dell’evento ha riscosso subito numerose adesioni nell’ambito della comunità scolastica al punto che la Dirigente scolastica, Gabriella Grilli, per consentire a tutti gli alunni, genitori e docenti interessati di partecipare all’incontro ha fatto predisporre un sistema di videoconferenza anche negli altri spazi dell’Istituto.

A ripercorrere la storia della nostra Costituzione all’indomani di una guerra devastante, che aveva lasciato il Paese in uno stato di prostrazione non solo materiale ma anche spirituale, il già senatore e magistrato leccese, Alberto Maritati, che dopo i saluti della Dirigente scolastica, Gabriella Grilli, e l’introduzione dell’insegnante di Storia e Filosofia, Antonella Morrone, presenterà il proprio lavoro editoriale. A moderare l’incontro la giornalista Monica Gigante.

Il testo costituzionale, ricordiamolo, rappresenta un vero e proprio progetto di trasformazione sociale e culturale. Le sue pagine, infatti, sono animate dai principi dell’uguaglianza, della parità di genere, del diritto al lavoro, del diritto alla salute e della tutela ambientale, solo per citarne alcuni.

Ogni articolo rappresenta anche oggi un punto di riferimento imprescindibile per migliorare la nostra comunità ed ispirare le diverse proposte politiche.