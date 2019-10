Foggia. La Carmen di Bizet incanta il Teatro Giordano

Ieri sera, 24 ottobre, puntualmente alle ore 21 si è levato il sipario del Teatro Giordano di Foggia sulla rappresentazione della “Carmen” di G. Bizet.

E’ la prima di tre rappresentazioni la cui conclusione è prevista entro dicembre (Marcella, di Giordano; Rigoletto, di Verdi).

E l’inizio di questa stagione lirica è stato spettacolare.

Da dove partire? Forse dalla regia di Giandomenico Vaccari, che ha saputo armonizzare, con grazia, gesti e movimenti sul palco, in corrispondenza delle voci e della musica. E i personaggi si muovevano all’interno della scenografia curata da Pier Paolo Bisleri, semplice, essenziale nella struttura ma completa di tutti i simboli che la trama dell’opera rievoca, con costumi di rara raffinatezza nella loro semplicità ma anche specificità: bisognava richiamare un tempo e un luogo ed è stato fatto. Con misura. Nulla da aggiungere e nulla da sottrarre alla pulizia delle forme, dei costumi, dei gesti.

Sullo sfondo la sceneggiatura era completata da un maxischermo digitale, su cui scorrevano immagini a corredo dei momenti forti della storia: prezioso, ad esempio, il disegno che si è ricreato per ben due volte sullo schermo e davanti agli occhi degli spettatori, il quale, nell’evocare lo spettacolo sanguinario della corrida, ha utilizzato anche una citazione di Guernica, con l’urlo silenzioso della natura che nulla può contro la furia cieca della violenza.

Perché di questo si tratta, in quest’opera celeberrima, che viene continuamente rappresentata e che interroga ancora e sempre le nostre coscienze.

L’Amore come forza della natura, cui non si può sfuggire. La Vita degna di essere vissuta nella libertà dei nomadi, anche con il traffico contro legge del contrabbando, ma a contatto con una Natura sentita come l’unica ispiratrice di passioni grandi. Nulla toglie a questa grandezza la percezione di una fine tragica. Di contro, si situa il mondo regolato dalle leggi: quello dell’esercito, quello della famiglia, quello delle attese che la società richiede ai suoi giovani, entrare nei ranghi, nelle regole e restarci. Invece improvviso appare lo squarcio che non ti aspetti ma che era previsto e prevedibile da come si presenta in quest’opera la figura della donna: un po’ selvaggia, insofferente delle regole, che esalta una vita a margine della società, ma fondamentalmente libera. Questo dice Carmen a don Josè titubante di fronte alla sua profferta d’amore: “la tua volontà diventa la legge. E soprattutto tu vivrai la Libertà”.

La donna che dice questo è una donna che canta e danza con la forza vitale delle antiche baccanti (donne anch’esse costrette nei ranghi tranne nei pochi giorni di feste dionisiache, dove finalmente le convenzioni rigide saltavano, anche se per pochissimo tempo) e con un sentire la fluidità della vita fuori dagli schemi precostituiti. Nulla è stabile nel desiderio d’amore che guida gli uomini, si comprende in questa storia, ma vale lo stesso la pena di viverlo, questo sentimento, e anche di morire per esso, quando, per un processo che non dipende dalla persona ma dal destino e dagli incontri casuali, subentra il disamore. C’è un’altra tipologia di donna evocata e poi incarnata dalla giovane e casta Micaela: la figura della Madre resa viva sulla scena attraverso le parole della Ragazza pura, destinata a rivestire il ruolo di moglie e madre nella vita del brigadiere don Josè. Ma questa figura esce sconfitta dal confronto con Carmen, espressione di quella vitalità che la vita sociale e conforme alla regole finisce per paralizzare.

La corrida, evocata dallo schermo con i suoi disegni, dal personaggio del torero, dalla tovaglia rossa dei festeggiamenti, anticipa il bagno di sangue. Perché altre pulsioni hanno preso vita, come quella della gelosia, che non può ammettere ciò che ora tutti noi in qualche modo, a distanza di anni e anni, riconosciamo vero: che lasciar andare la persona amata è probabilmente la forma più alta di amore.

Ritroviamo nella vita reale il ritorno a questa pulsione primordiale, che fa smarrire la ragione, nei femminicidi divenuti in qualche modo seriali e di cui Carmen è solo uno dei simboli più forti. Alla donna non è riconosciuta la libertà di agire come un uomo; non solo, ma il suo allontanamento dalla area protetta di una famiglia normale getta in una disperazione imprevista i loro compagni di vita che mai potevano pensare di diventare assassini. La storia di Carmen, rievocata ogni volta che una donna viene uccisa, rivela da tempo che strada verso la conquista di un equilibrio fra mondo maschile e femminile è ancora in salita. La cronaca ce lo ricorda ogni giorno nella reale brutalità. L’arte sublima sublima l’orrore in uno spettacolo che, nell’attrarre con il piacere della vista e dell’ascolto, agisce in maniera forte sui nostri sentimenti, sulla nostra sfera emotiva, lasciando tracce di una riflessione che può fare di noi spettatori consapevoli e anche cittadini consapevoli, sì dei valori della società che vanno difesi, ma anche del valore di ogni vita umana.

Superbi gli interpreti e le loro voci: la Carmen di Annunziata Vestri, la Micaela di Angela Nisi, don Josè di Rubens Pellizzari, il Torero di Stefan Ignat. E accanto a loro tutte le altre voci, soliste e corali, compreso un meraviglioso coro di voci bianche. Non ultimi i movimenti dei danzatori.

Su tutto e tutti ha regnato l’esuberanza, l’entusiasmo, la gioia del giovanissimo e bravissimo Direttore dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento, Iacopo Sipari Di Pescasseroli, che ha saputo rendere il linguaggio musicale sottolineando con potenza e tenerezza i momenti così contrastanti della storia d’amore. La direzione dei musicisti è stato uno spettacolo nello spettacolo: il giovanissimo musicista, che è anche avvocato, ha guidato con mano sapiente e insieme leggera il racconto, dando a tutti i presenti la sensazione che in quel momento non ci fosse un altro luogo in cui desiderare di essere. Una testimonianza forte dell’amore verso il proprio lavoro, che ha letteralmente contagiato il pubblico.

Una stagione lirica breve ma intensa si profila a Foggia e soprattutto di altissimo livello. A tutto questo abbiamo assistito ieri sera, nella cornice di un teatro che per bellezza non ha nulla da invidiare ad altri luoghi simili.

