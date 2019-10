Foggia, rintracciato e arrestato in città latitante

Nella nottata dell’altroieri i Carabinieri del NORM della Compagnia di Foggia hanno finalmente rintracciato e arrestato un cittadino rumeno ricercato dallo scorso maggio quando, evaso dagli arresti domiciliari, si era reso irreperibile.

Il 30enne, già sottoposto agli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento penale che lo vede imputato per il furto di un cellulare, era stato segnalato dagli stessi militari al Tribunale di Sorveglianza per una serie di evasioni, che avevano indotto il Giudice ad emettere nei suoi confronti un provvedimento restrittivo più incisivo, che lo avrebbe dovuto far portare in carcere. Lui però, nel frattempo, aveva fatto perdere le proprie tracce, tanto da essere dichiarato latitante nel luglio scorso.

L’altra notte, però, al termine di una mirata attività info-investigativa volta a localizzare il latitante e ad assicurarlo alla giustizia, i Carabinieri sono riusciti a mettere il sale sulla coda di P.F.M., conducendolo, al termine della formalizzazione dell’arresto, in galera.