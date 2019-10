Forestale Manfredonia, rogo residui pomodoro in località De Nittis

Continua il controllo da parte dei Carabinieri Forestale della Provincia di Foggia per il contrasto al fenomeno dei roghi notturni the infestano l’agro Foggiano, caso ormai giunto all’attenzione nazionale. Ancora un caso accertato nella serata del 24 ottobre 2019 dalla Stazione Carabinieri Forestale di Manfredonia, coadiuvata dal Gruppo Carabinieri Forestale, su di un terreno in localita Di Nittis alla periferia del capoluogo Dauno.

I militari allertati dalla sala operativa regionale rinvenivano 20 metri cubi di rifiuti in combustione. Rifiuti costituiti da residui della coltivazione del pomodoro frammisti a materiale plastico utilizzato per l’irrigazione. Grazie alla consultazione delle banche dati in possesso della P.G. operante si a riusciti a risalire al conduttore del terreno, A. M. di anni 50, che è stato deferito a piede libero all’A.G.