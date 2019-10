La Juventus a Lecce. “Viabilità e misure organizzative”

In vista della gara di campionato LECCE vs JUVENTUS (9^ giornata Serie A TIM 2019/2020), in programma sabato 26 ottobre p.v. alle ore 15.00 (apertura dei varchi ore 12.15) presso lo stadio Ettore Giardiniero via del Mare, l’U.S. Lecce desidera richiamare l’attenzione dei tifosi sulle seguenti misure organizzative.

Ordinanze – clicca qui

➢ I tagliandi validi per la gara sono andati esauriti in prevendita.

A tal fine, si raccomanda di utilizzare esclusivamente il circuito di ticketing ufficiale dell’U.S. Lecce, evitando di ricorrere ad altre piattaforme on-line (secondary ticketing) e/o ad altri circuiti di vendita non autorizzati.

➢ A partire dalle ore 10.00 saranno aperti i botteghini delle biglietterie di Piazzale Attilio Adamo, dove sarà possibile effettuare esclusivamente il “cambio utilizzatore” del titolo di accesso.

➢ Si invitano tutti i tifosi a raggiungere lo Stadio con debito anticipo per evitare lunghe code davanti ai varchi d’accesso e consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’importante evento sportivo.

➢ Per l’accesso all’interno dello stadio è richiesto il possesso di un documento di identità.

➢ I titolari di tagliandi acquistati on-line (home ticketing) dovranno accertarsi che la stampa prodotta sia di buona qualità e provvedere a tagliare il foglio di stampa come indicato nel tratteggio.

➢ Il titolo di accesso deve essere conservato fino all’uscita dello stadio ed esibito su richiesta degli steward in qualsiasi momento.

➢ Ai minori che non hanno compiuto il 6° anno di età sarà consentito l’ingresso libero (senza diritto di posto assegnato).

➢ Si invitano tutti i tifosi a rispettare la disciplina del Regolamento d’Uso dell’impianto sportivo e del Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso, reperibili per intero sul sito ufficiale (www.uslecce.it/biglietteria/stadio).

RITIRO ACCREDITI (a partire dalle ore 12.00)

Botteghino Biglietterie (Piazzale Attilio Adamo): Stampa, Radio-Tv.

Botteghino Porta 1: AIA-FIGC-CONI (già prenotati e confermati dall’Ufficio Biglietteria), Osservatori Società.

Botteghino Porta 3: Sponsor

Il settore riservato ai tifosi “Diversamente Abili” è ubicato in Tribuna Est (ingresso Porta 8).

Nel parcheggio di Piazzale Rozzi antistante il varco di accesso è prevista un’area riservata ai mezzi con contrassegno di parcheggio CUDE (tot. 100 posti).

VIABILITA’ E TRAFFICO

Uscite consigliate per coloro che raggiungeranno lo stadio tramite la Tangenziale Est:

– 7 A

– 8 A

Si informa che a partire dalla gara Lecce-Juventus, l’Amministrazione Comunale di concerto con la S.G.M. S.p.a. ha istituito un servizio a pagamento di trasporto pubblico urbano in autobus, attivo 3 ore prima dell’inizio della gara (frequenza 10 minuti) e alla fine dell’evento sportivo, lungo le principali arterie della città. Fermate: viale della Libertà in prossimità del supermercato MAC, via Imperatore Adriano in prossimità della Chiesa Del Fulgenzio, viale De Pietro in prossimità del Tribunale, Porta Napoli, Porta Rudiae, viale Gallipoli, in prossimità del Museo Castromediano, piazza Italia, viale Cavallotti in prossimità della scuola C. Battisti.

Sarà applicata la tariffa ordinaria per l’acquisto dei biglietti di corsa semplice ed inoltre saranno validi tutti gli altri titoli di viaggio ordinari, compresi gli abbonamenti. Il biglietto di corsa semplice potrà essere acquistato a bordo con un sovrapprezzo rispetto al normale (€ 1,00) pari ad € 0,50.

Per consentire il transito dei mezzi di trasporto S.G.M. viale della Libertà sarà inibito alla circolazione veicolare a partire dalla rotatoria di piazza Palio fino alla rotatoria di innesto con via CarloLeo nei due sensi di marcia, ivi compresi i tratti di strada sfocianti sulla stessa:

• viale della Libertà, da piazza Palio a via Leo;

• viale della Libertà, da via Leo a piazza Palio;

• via Frosinone, da via Brescia al viale della Libertà;

• via Verona, da via N. Macchiavelli al viale della Libertà;

• via Venezia, da via N. Macchiavelli al viale della Libertà;

• via N. Macchiavelli in uscita sul viale della Libertà;

Si informa, inoltre, che la nuova ordinanza dirigenziale n. 2006 del 24.10.2019 del Settore Mobilità e Trasporti del Comune di Lecce in occasione della gara LECCE-JUVENTUS ha stabilito:

– il divieto di transito a tutti i veicoli lungo la S.P. 364, carreggiata LECCE-S. CATALDO nel tratto compreso tra la rotatoria all’altezza di via Carlo Leo e lo svincolo della Tangenziale Est/direzione Maglie; carreggiata S.CATALDO – LECCE, nel tratto compreso tra lo svincolo Viale Giovanni Paolo II° e via Carlo Leo.

– la sospensione della circolazione veicolare lungo viale Giovanni Paolo II° in direzione stadio (provenienza centro città) all’altezza di Via Pistoia/Via Carrara.

– Viale Giovanni Paolo II° (provenienza S.P. 364 San Cataldo-Lecce – Uscita 7A) sarà percorribile esclusivamente lungo la carreggiata in direzione centro città, con possibilità di libero accesso nel parcheggio di piazzale C. Rozzi (tribuna Est) e lungo la stessa carreggiata.

Si precisa che potranno accedere in questo tratto di strada esclusivamente gli automobilisti in possesso di Pass Stagione Sportiva 2019/2020 valido per il parcheggio nel piazzale A. Adamo e piazzale C. Rozzi (percorso obbligatorio per tutti i veicoli autorizzati in possesso di Pass 3° e 4° anello e Pass Senior over 80).

I velocipedi, ciclomotori e motocicli potranno raggiungere liberamente i piazzali antistanti la tribuna centrale e la tribuna Est attraverso il varco di Viale Giovanni Paolo II – rotatoria Via Pistoia.

Sono disponibili le aree di sosta libera in piazzale C. Rozzi (tot. 400 posti circa), nella zona del mercato bisettimanale di Via Bari, nella zona adiacente Piazza Madre Teresa di Calcutta, Piazza Modena, Piazza Napoli e in Via Cagliari.

Parcheggio Tifosi Ospiti. E’ riconfermata in forma permanente, all’interno dell’area del Piazzale C. Rozzi prospiciente la porta N. 7 (Distinti Sud Est / settore Ospiti), l’istituzione di una zona di parcheggio riservata agli autobus ed ai veicoli dei tifosi ospiti con ingresso ed uscita dalla S.P. 364 San Cataldo – Lecce.

Si informa, infine, che le predette disposizioni e presidi saranno in vigore 4 ore prima dell’inizio della partita e fino a 2 ore dopo il termine della stessa.

L’U.S. Lecce ringrazia per la collaborazione tutti i sostenitori.

fonte sito ufficiale lecce calcio