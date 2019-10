Lecce Juve. Mancosu risponde a Dybala

In avvio il tecnico bianconero ricorre al turnover e rilancia Danilo sulla fascia destra, Emre Can e Bentancur ai lati di Pjanic a metà campo e la coppia d’attacco Dybala Higuain, con Bernardeschi trequartista. Il Lecce gioca, non si limita a contenere e infatti la prima conclusione in porta è di Petriccione, che spara una sventola centrale, respinta da Szczesny. I pugliesi sono subito aggressivi, mentre i bianconeri appaiono un po’ svagati, ma la gara è piacevole e la Juve ha comunque spazio per attaccare. Bernardeschi e Dybala vengono fermati da una serie rocambolesca di rimpalli, quindi Higuain va a segno deviando da due passi il tiro-cross di Alex Sandro, partendo però da posizione irregolare rilevata dal VAR. Quando la squadra di Sarri trova il ritmo, la partita diventa a senso unico. Dybala imbecca Higuain che chiude troppo il diagonale, poi è lui stesso ad alzare troppo il sinistro e quando invece indirizza in porta, dopo uno splendido suggerimento di Bernardeschi, Gabriel riesce a deviare in angolo. I ritmi, dopo mezz’ora di assedio, inevitabilmente calano e così si arriva all’intervallo senza altri sussulti.