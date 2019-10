Manfredonia, “Solo su 1 comparto su 6 completate le verifiche tecniche – amministrative”

SARA’ RIORGANIZZATO l’Ufficio infrastrutture comunale per dare corso ai collaudi dei lavori delle urbanizzazioni dei comparti già avviati e degli allacciamenti generali. Il commissario straordinario al comune di Manfredonia Vittorio Piscitelli, ha pertanto “ritenuto necessario, stante la urgenza di definire le questioni relative alle opere di urbanizzazione dei Comparti già avviati e di quelli eventualmente da avviare, formulare atto di indirizzo al Dirigente del 6° Settore al fine di riorganizzare le attività dell’Ufficio infrastrutture”.

SONO stati pertanto individuati i tecnici da coinvolgere nell’Alta sorveglianza/collaudo “previa ricognizione effettuata di concerto con i dirigenti dei settori tecnici e tenendo conto delle qualificazioni professionali e delle esperienze tecniche maturate dal personale interno all’Amministrazione” nonché l’accertamento della “disponibilità delle professionalità interne da incaricare per l’Alta Sorveglianza ed i collaudi dei lavori delle urbanizzazioni dei comparti”, nei capi servizio ing. Gianpio Giuliani (V settore), ing. Biagio Di Iasio (V settore), ing. Marco Ferrara (I settore).

L’INIZIATIVA del commissario straordinario Piscitelli è finalizzata a verificare e dunque regolarizzare la realizzazione delle opere di urbanizzazione nei vari comparti edilizi rimaste incompiute o non realizzate affatto come hanno ripetutamente evidenziato gli abitanti di quei comparti con esposti, proteste ed anche con manifestazioni di piazza. L’ultima lamentela/denuncia è del settembre scorso: un abitante del comparto CA4 “Europa” ha fatto presente con una lettera aperta, che nei tredici anni intercorsi dalla costruzione delle abitazioni, nonostante le tante promesse, non sono state realizzate le opere riguardanti servizi essenziali tant’è che il quartiere si presenta del tutto abbandonato.

Tra i responsabili di tale situazione, il deluso e arrabbiato abitante indicava l’amministrazione comunale che, stante all’intervento del commissario straordinario Piscitelli, risulta pienamente ragionevole.

IL COMMISSARIO Piscitelli nelle premesse della delibera, ricorda che nel 2011, l’amministrazione comunale nominò la commissione di collaudo (componenti esterni) delle opere di urbanizzazione primarie dei comparti CA1, CA2, CA4, CA5, CA9 e CB3, nonché delle opere di allacciamenti generali, che “all’attualità – evidenzia Piscitelli – ha concluso le operazioni di verifica tecnico-amministrativa del comparto CA1, mentre restano da completare le operazioni sui rimanenti comparti CA2, CA4, CA5, CA9 e CB3, oltre che sugli allacciamenti generali”.

IN OTTO anni non è stato fatto nulla per regolarizzare la situazione delle urbanizzazioni primarie in cinque dei sei comparti ultimati. Per quali motivi? Come mai la commissione nominata non è andata oltre il comparto CA1? Possibile che amministratori comunali e dirigenti comunali non si siano accorti di tale grave e ripetutamente denunciata omissione e abbiano fatto qualcosa per regolarizzare la situazione? Interrogativi pesanti che adombrano retroscena imbarazzanti. Ci voleva il commissario straordinario per alzare anche quest’altra cappa di piombo che ricade su tutta la città.

Michele Apollonio