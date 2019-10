Orta Nova. “Accesso negli uffici comunali di gente senza titolo”

“Cari concittadini di Orta Nova, dovete sapere che dall’elezione del nuovo sindaco Lasorsa alcune figure senza alcun ruolo di rappresentanza politica hanno pieno accesso agli uffici comunali, agli atti del comune e addirittura prendono parte agli appuntamenti istituzionali al fianco degli amministratori, possiedono le chiavi del “Comune” senza averne alcun diritto.

Per giunta qualcuna di queste figure si permette anche di arrogarsi il diritto di risolvere i problemi della città, come se fosse un incarico loro. Facciamo notare che questa pratica è stata ampiamente e giustamente criticata in passato e oggi si ripresenta con persone che sono al Comune solo perché amici di amici o parenti e congiunti. Amministrare un comune è una cosa seria e considerando che alcune di queste persone sono stimati professionisti che operano nella nostra città, il loro ruolo predominante va ad alterare la concorrenza leale con tutti gli altri che invece non hanno accesso ai luoghi di potere e non vanno in giro impropriamente a rappresentare il comune. Spero che il sindaco Lasorsa chiarisca queste presenze inappropriate e tenga alla larga persone che non sono state in alcun modo scelte dai cittadini”.

Il gruppo consiliare Orta Nova Mi Piace.