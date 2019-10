Piemontese “Allungamento pista Gino Lisa finalmente realtà” (VD)

Foggia. “Il progetto di allungamento della pista dell’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia è finalmente realtà e avanza giorno dopo giorno. Dalle parole si è passati ai fatti e conviene vederne le evoluzioni positive”.

Lo dice in una nota il consigliere regionale Raffaele Piemontese.

Questi in questo video sono i lavori per la bretella che serve a collegare Via Castelluccio e Tratturo Camporeale, in modo da far transitare le automobili senza ostacoli per l’allungamento della pista di quei 400 metri previsti nel progetto per fare atterrare aerei più grandi, in grado di trasportare circa 120 persone.