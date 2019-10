Scioglimento Manfredonia, le 5 interviste VIDEO: Romani, Ritucci, Fiore, Caratù, Magno

Scioglimento del consiglio comunale di Manfredonia deliberato in seguito a una seduta del Consiglio dei Ministri, dopo l’insediamento di una Commissione d’indagine (focus in basso): intervista con i già consiglieri comunali di Manfredonia (in ordine cronologico di dichiarazioni): Cristiano Romani, Massimiliano Ritucci, Gianni Fiore, Italo Magno e Giovanni Caratù, già candidato sindaco nelle Amministrative del 2015