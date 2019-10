Stanotte torna l’ora solare “Effetti negativi sull’organismo”

Questa notte torna l’ora solare: alle 3 le lancette dell’orologio dovranno essere spostate indietro di un’ora, alle 2. L’ora legale tornerà nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2020. “Con i miei pazienti ho riscontrato conseguenze negative evidenti fino a quando il cambiamento dell’ora non si è riposizionato come processo abituale. Generalmente bastano un paio di settimane ma per alcuni serve più tempo e spesso provoca implicazioni di altro genere che spostano l’attenzione sul disturbo causato come insonnia, frammentazione del sonno e disturbo del tono dell’umore”.

A parlare ad Adnkronos è Adriano Formoso, psicologo e psicoterapeuta a Milano, ideatore del metodo terapeutico neuropsicofoniache che “può essere un facile rimedio per armonizzare e riequilibrare l’asse mente corpo in questo periodo autunnale. Per esempio un brano che aiuta il buon umore con frequenze acustiche che agiscono sull’ormone corticotropo”.

fonte https://alimentazione.gazzetta.it/salute/26-10-2019/stanotte-torna-lora-solare-effetti-negativi-sullorganismo-44881