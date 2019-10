UniFoggia, firmato Patto trasversale per la scienza

Foggia – Firmata ieri 25 ottobre, presso l’ateneo locale l’adesione al Patto Trasversale per la Scienza, manifesto di consapevolezza socio-scientifico nato per contrastare la diffusione di verità infondate e fuorvianti in campo medico e scientifico.

Momento importante, questo, in cui il Comune e l’università di Foggia si sono impegnate a compiere azioni e ad aderire a iniziative volte a contrastare gli attacchi alla scienza che vengono da quelle pseudo verità proposte alla gente ma che sono prive di ogni fondamento.

Ad organizzare l’evento, la prof.ssa Claudia Piccoli, coordinatrice del corso di laurea in Scienze e Tecnologie biomolecolari di Unifg ”Ogni anno organizzo delle giornate dedicate agli studenti di Biotecnologie che sono aperte al territorio coinvolgendo anche le quinte classi delle scuole superiori e le associazioni locali” racconta la Piccoli a Statoquotidiano “Quest’anno ho pensato di proporre qualcosa che non riguardasse solo la scienza, come negli anni passati”.

Attenzione, dunque, puntata questa volta sulla pseudo scienza.

“Questo in riferimento al dilagare della disinformazione portata dalle fake news e dalle bufale antiscientifiche” precisa la docente e ricercatrice “che ormai ci sommergono e da qui la necessità di un momento di riflessione su questi temi”.

Circolano, in effetti, in internet numerose idee pseudoscientifiche di ogni tipo, dall’antivaccinismo alle proposte relative a terapie senza alcuna base clinica né scientifica, che, sempre più, stanno provocando gravi danni alla salute pubblica. Danni perché, spesso, tali idee vengono scambiate per verità che, però, non vengono verificate con spirito critico né fatte oggetto di un’analisi volta a indagare se vi sia un fondamento scientifico in esse. “Le bufale nella scienza trovano terreno fertile proprio attraverso internet facendo quasi ritornare la scienza al Medioevo” il parere della Piccoli “Noi ricercatori siamo ritornati a dover dimostrare che, per esempio, i vaccini non sono pericolosi o che non causano l’autismo”.

Ed è per contrastare un tale stato di cose che l’università di Foggia ha aderito formalmente al Patto Trasversale per la Scienza.

Proprio per evitare il rischio di una “deriva scientifica” ancora la Piccoli “portata da tutto ciò che non è dimostrato scientificamente”.

Un modo per contrastare la disinformazione “Noi docenti, chiamati a fare formazione, dobbiamo costruire il pensiero critico nei giovani”.

A dare la propria firma al Patto anche il Comune di Foggia rappresentato dal sindaco “Occorre ripristinare un perimetro di serietà” come si legge nella pagina Facebook di Franco Landella “combattere i ciarlatani che spacciano per scienza soluzioni e formule senza alcuna validità e fondamento”.

Costituito su iniziativa del professor Roberto Burioni e del professor Guido Silvestri, entrambi medici e scienziati autorevolissimi, il Patto Trasversale per la Scienza ha come obiettivo principale quello di portare le evidenze scientifiche alla base delle scelte legislative e di governo di tutti i partiti politici, trasversalmente. Oltre a voler essere un mezzo operativo e una cassa di risonanza per promuovere la cultura della scienza e il metodo scientifico attraverso programmi formativi e divulgativi in ambito scolastico, sanitario e mediatico.

Il 25 ottobre, dunque, a rappresentare il Patto presso Unifg, lo scienziato, tra i massimi esperti di AIDS e che si occupa di divulgazione scientifica, Guido Silvestri, con una relazione sul tema Pseudoscienza nell’età di internet.

“Personalmente contentissimo che il sindaco, Franco Landella, abbia aderito a nome del comune di Foggia e che il rettore, Maurizio Ricci, abbia aderito a nome dell’Università di Foggia” le sue parole a Statoquotidiano “Momento di grandissimo valore. Spero che, per l’iniziativa della prof.ssa Piccoli, che è una forza della natura, questa firma diventi qualcosa di tangibile dimostrando come anche tali due realtà si impegneranno nel portare avanti la Scienza e i suoi valori e i suoi risultati”.

Daniela Iannuzzi