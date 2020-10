“Am-mazza che fico”: Lady Chef Rosa Coppolecchia presenta (FOTO)

Am-mazza che fico ! – Mazzancolle e fico d’india, il piatto del giorno della Lady Chef Manfredonia Rosa Maria Coppolecchia.

In questo periodo dell’anno proliferano nel nostro amato territorio i fichi d’india perciò ho pensato ad una “piatto freddo” da presentare in tavola in tutta la sua bellezza dal vivo, usandone pala e frutto come base per gustosissime Mazzancolle tigrate, anch’esse tipiche del ns golfo di Manfredonia.

Un armonico equilibrio tra gusto, vista e colore, bello vero? Le mazzancolle sono crude ma ovviamente sostate in abbattitore per demolire la carica batterica nociva per il ns organismo. Tagliate a cubetti piccoli i fichi d’india, adagiate con equidistanza le mazzancolle sulla sua pala e condite con olio Evo, timo e buccia di limone femminiello (se lo avete).

Questa insolita portata può essere un aperitivo o un antipasto, e perchè no, anche un secondo! Apprezzerete la delicatezza del carapace che incontra la freschezza dolce del frutto del fico, in poco tempo sorprenderete amici ed ospiti dai gusti anche difficili. Buon appetito, e alla prossima ricetta.

