“Ciao, Alfrè! Grazie, Alfrè!”. Si piange la morte del “Ligabue foggiano”

Foggia, 26 ottobre 2020. E’ scomparso il pittore foggiano per eccellenza. Il 24 ottobre scorso, come d’autunno le foglie. In silenzio. E senza clamori. A 68 anni il Ligabue foggiano, Alfredo Munno, è partito ancora per una delle sue mitiche passeggiate nei viali della città. O del mondo. Questa volta per sempre. Era un grande artista, Alfredo.

Le sue lune con l’ombrello attaccato, con i suoi vicoli del Gargano, i suoi fantasmi e le allucinazioni di tutta una generazione sono passati dalle tele che ha prodotto.

Ha raccontato la Storia, gli anni e l’inconscio dei Foggiani, di Foggia. Con verità e senza inutili eccessi di entusiasmo. “E ci ha preso in giro alla grande”, come nelle parole di chi lo ha conosciuto davvero. Era sui generis Alfredo. Da non dimenticare.

Appariva spesso ai Giardinetti di piazza Italia vestito alla francese: impermeabile, baschetto e con tanto di bocchino e Gitanes. Farneticava di servizi segreti e mafia. Recitava la parte del povero e del muratore disoccupato e si manteneva ai margini.

“Per scelta e per necessità. Il vero genio vuole essere ignorato”. Ma forse in tanti a Foggia avevano provato uno strano compiacimento, in un sorriso sornione, quando il Resto del Carlino, il Messaggero, il Corriere della Sera avevano parlato di lui e dei suoi gesti singolari.

“Nudo sui binari ha fermato per un’ora il rapido Bologna – Milano”, uno dei titoli più ricordati, oppure: “Noleggia un aereo da turismo e inonda piazza Navona di volantini in cui afferma di essere il più grande pittore del mondo”; e ancora: “Parcheggia l’auto sulle scale del Palazzo degli Studi e si rifiuta di pagare la multa.” E intanto lui continuava imperterrito i suoi voli, le sue amenità.

Come dimenticare, appunto, la sua auto, quell’inconfondibile maggiolone bianco con gli sportelli personalizzati: quello di sinistra riportava la scritta “Alfredo”, lo sportello di destra, invece, il suo cognome, “Munno”. E come non ricordare le sue gesta strane, per le vie della città, che, dopo un momento di perplessità e di umano risentimento, strappavano un sorriso e generavano comunque simpatia. Come quando si diceva: “Ieri si è rotto per la terza volta il vetro dipinto della porta del “Bagatto” (il primo pub della città), ma tutti potevano immaginare chi avesse lanciato un boccale di birra nel vetro. Ora è andato via, Alfredo. E nemmeno lo si vedrà più affacciato alla sua finestra, come era solito fare negli ultimi anni, con una tela sempre al suo fianco. Per la verità era da tempo ormai che se ne stava per conto suo. Immerso “nello schifo che provava per il mondo, per l’umanità e forse anche per se stesso”. Ma il suo pennello e le sue matite continuavano quei giri e quelle fantasie che resteranno per sempre, non solo sulle tele, ma nella mente di molti.

Sarà anche stato il “pittore pazzo”, Alfredo, come qualcuno lo ha definito. Ma è stato, e lo rimarrà sempre, una delle facce più vere e più vive della Foggia che era e che è.

Ciao, Alfrè. Grazie ancora!

Daniela Iannuzzi