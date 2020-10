Consiglio comunale, votata all’unanimità la proroga per l’Ats di Parco Città

Foggia, 26 ottobre 2020. Il consiglio comunale è stato aggiornato a mercoledì prossimo per alcune questioni rinviate, la mozione per il canile municipale e il regolamento per l’assegnazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Ma quello di oggi è stato uno de più “produttivi”, in termini di punti all’ordine del giorno votati, degli ultimi mesi. Fra campagna elettorale e divergenze nella stessa maggioranza, le questioni urbanistiche si sono trascinate senza decidere.

Nell’assise in videoconferenza di oggi sono stati approvati gli accordi di Programma fra Regione Puglia e Comune di Foggia per la riqualificazione urbana, programma della ditta Di Santo srl, e quello integrato il cui soggetto proponente è Edil Ambiente srl/ Aedilia Costruzioni srl.

Per quanto riguarda Parco città, la mozione il cui primo firmatario è il consigliere Pippo Cavaliere -cui seguivano le firme dell’intera opposizione-, era incentrata sulla necessità di evitare una “vacatio” nella gestione del centro culturale fino al prossimo bando. Il quinquennio della convenzione per l’Ats scade il 2 novembre. “La mia proposta- dice il consigliere Lucio Ventura– è stata avanzata per evitare lo scontro con l’opposizione e mantenere la coesione. L’emendamento proposto in aula consiste nel precisare che la prosecuzione dell’attività delle stesse associazioni avverrà per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura di evidenza pubblica, come ribadito dall’amministrazione. Dicevamo la stessa cosa, in pratica, ma non era chiaro, la polemica da parte del Pd è stata pretestuosa”. La mozione, come emendata dopo il dibattito in aula, è stata votata all’unanimità.

In aula si è registrata qualche sporadica assenza ma la maggioranza si è presentata compatta all’incontro, come la minoranza. Nel frattempo prosegue quella che è la verifica politica dei partiti al governo della città. In questi ultimi giorni, più che discussa ai tavoli politici, si consuma a colpi di comunicati stampa fra Lega e Fdi, che si contestano le modalità di comunicazione delle vicende interne al riequilibrio di giunta. La Lega vorrebbe più “discrezione”, Fdi rivendica la “trasparenza delle questioni”. Si fronteggiano con 5 consiglieri comunali ciascuno e i conti da fare sugli assessorati. Ci sono, tuttavia, già alcuni designati in questo rimpasto che riguarda anche le società comunali. Con decreto sindacale del 23 ottobre, sono stati nominati due componenti del consiglio di amministrazione di Amiu. Sono Oronzo Orlando, commercialista, vicino a Fratelli d’Italia, e Caterina Cavallo, commercialista, vicina alla Lega. Ma il nodo vero è quello della giunta per cui tutte le forze di maggioranza potrebbero avere un assessore. La discussione in Fdi resta ferma, e anche arenata, sul nome di Claudio Amorese che il sindaco Landella non avrebbe intenzione di far ritornare nell’esecutivo.

A cura di Paola Lucino, Foggia 26 ottobre 2020