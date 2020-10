Di Giuseppe – La Salandra “Lega, e basta con queste polemiche”

Foggia, 26 ottobre 2020. “Siamo costretti, per l’ennesima e ultima volta per quanto ci riguarda, a replicare dopo l’ennesimo attacco scomposto ricevuto da Fratelli d’Italia da parte di esponenti della Lega foggiana”. Lo dicono in una nota i coordinatori provinciali di Fratelli d’Italia, on. Franco Di Giuseppe e Giandonato La Salandra.