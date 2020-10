Potenza “Enel investe 3 milioni di euro ad Apricena”

BARI. – Si comunica alla cittadinanza, che nei giorni scorsi il Sindaco Antonio Potenza si è recato a Bari per discutere con i vertici nazionali dell’ENEL. È stata l’occasione per alzare la voce rispetto ai continui guasti che negli ultimi tempi stanno creando molti disservizi alla nostra comunità e ai nostri concittadini. Il Sindaco ha chiesto investimenti, ammodernamenti delle infrastrutture elettriche e manutenzione straordinaria delle nostre strade.

L’Enel, ha illustrato il piano degli interventi. La Cabina elettrica principale su Via San Nazario, completamente rifatta, le linee della media tensione in tutta la città passeranno da tre a quattro. Sarà questo l’intervento più importante per evitare che ci siano disservizi in futuro. Investimenti totali per 3 milioni di euro, con 21 chilometri di cavi da interrare e molte strade cittadine da riasfaltare. I lavori sono già iniziati ed andranno avanti per mesi. Il Comune non tirerà fuori nemmeno un euro.

Un cambiamento radicale per la nostra città, che continua nell’ottica del miglioramento.

“Sono soddisfatto ed orgoglioso per questo obiettivo raggiunto” – dichiara il Sindaco- “il potenziamento delle infrastrutture deve essere una priorità per una comunità che guarda con speranza e fiducia al futuro. In questi anni abbiamo fatto molto e continueremo su questa strada, ma la collaborazione con altri enti, con i privati, sono la strada maestra per creare le condizioni per attirare investitori e posti di lavoro. Stiamo discutendo con importanti imprenditori che vogliono investire e creare lavoro qui. Stiamo lavorando solo per questo. Vogliamo lavoro, lavoro, lavoro”- conclude il Sindaco.