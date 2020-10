Foggia, Covid-19: ufficiale dell’Esercito positivo

Foggia, 26/10/2020 – (repubblica) Un ufficiale dell’Esercito italiano, in servizio di 21esimo reggimento Artiglieria di Foggia è risultato positivo al Covid 19. Stando ai primi accertamenti pare che il contagio sia avvenuto in ambito extra lavorativo. Subito dopo aver accertato la positività del militare, il reggimento ha avviato tutte le procedure previste dalla normativa: dalla sanificazione degli ambienti alla verifica dei possibili contatti. Dal reggimento fanno sapere che la situazione è monitorata costantemente e al momento non si registrano particolarità gravità.(repubblica)