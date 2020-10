Foggia, Covid: 4 poliziotti positivi, in quarantena

Foggia, 26/10/2020 – (gazzettamezzogiorno) Quattro poliziotti in servizio nella Questura di Foggia sono risultati positivi al virus Covid 19. Gli agenti sono paucisintomatici e sono in quarantena nelle loro abitazioni. A scopo precauzionale una mezza dozzina di agenti è a casa in isolamento fiduciario in attesa di essere sottoposta a tampone. Casi positivi sarebbero stati riscontrati in alcuni commissariati della provincia di Foggia.(gazzettamezzogiorno)