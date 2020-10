Foggia. Furti di auto in città: gazzelle CC in azione

Foggia, 26 ottobre 2020. Continua l’attività delle “gazzelle” 112 dei Carabinieri di Foggia, tesa a contrastare il fenomeno dei furti in danno delle autovetture. L’altra notte un cittadino ha segnalato un furto patito presso la propria abitazione in zona Ospedale, nel corso del quale i malfattori, dopo aver rinvenuto all’interno della stessa le chiavi dell’autovettura di famiglia, asportavano il veicolo lasciato in sosta nei pressi dell’abitazione.

Immediatamente la centrale operativa dei Carabinieri diramava le ricerche al dispositivo di prevenzione dispiegato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia ed una squadra della Compagnia di Intervento Operativo del 14° Battaglione Carabinieri Calabria, in servizio di rinforzo su Foggia, è riuscita ad intercettare il veicolo in circolazione in zona “Candelaro”. I relativi occupanti si sono dati alla fuga, ma sentendosi braccati hanno abbandonato il veicolo dileguandosi a piedi. L’autovettura, senza danni, è stata così restituita al legittimo proprietario, con le chiavi ancora inserite nel quadro accensione.

Il tempestivo recupero del mezzo è frutto del dispositivo dispiegato dal Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, che grazie all’aumento delle “gazzelle” in servizio, sta contrastando il dilagante fenomeno dei furti di autovettura. Infatti, è notizia di pochi giorni fà il deferimento alla locale Procura della Repubblica di due giovani foggiani controllati e bloccati in zona “Carmine vecchio” mentre si aggiravano in orario notturno con arnesi artigianali idonei ad aprire e mettere in moto le autovetture ed ancora l’arresto di due minori responsabili del furto di una autovettura in zona “rione Martucci”, che venivano nell’immediatezza dei fatti inseguiti e bloccati da una pattuglia in prossimità del centro commerciale “Grande Apulia”.

Il Comando Provinciale Carabinieri invita i cittadini a segnalare eventuali situazioni sospette rilevate in prossimità delle autovetture in sosta.