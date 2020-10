Forbes “Vieste tra i migliori posti da vedere nel 2021”

Vieste, 26/10/2020 – “Dove viaggiare nel 2021? Ogni anno, esaminiamo i posti migliori da visitare nel prossimo anno. In questo momento potrebbe sembrare inconcepibile pensare di viaggiare all’estero, a causa della pandemia globale e delle restrizioni ai viaggi che hanno chiuso i confini di molti paesi. Ma ecco la buona notizia: le cose stanno migliorando per il 2021. Mentre molti posti in tutto il mondo rimangono off-limits, sempre più paesi stanno iniziando ad aprire le loro porte e lo stanno facendo con protocolli di salute e sicurezza in atto, il che fa ben sperare gli americani che vogliono viaggiare nel 2021. Anche le compagnie aeree e gli hotel stanno facendo la loro parte per implementare procedure che consentano alle persone di viaggiare in sicurezza e con fiducia“.

Così inizia un articolo della prestigiosa rivista internazionale Forbes che ha stilato la lista delle migliori 20 destinazioni di viaggio per il 2021. E tra queste spicca la città garganica che conquista persino la foto copertina. Tania Swasbrook di Travelworld International Group consiglia tutta la Puglia come unica tappa per le vacanze in Italia. “Anche per i clienti che hanno già viaggiato in Italia in precedenza, c’è sempre una nuova zona da visitare e tra le preferite c’è la Puglia, che è sulla punta dello stivale ed è nota per le sue città imbiancate a calce e per chilometri di accattivante costa mediterranea”.

A cura di Giovanna Tambo, 26 ottobre 2020