“Hanno fatto 10 minuti di ritardo, me…”. Chiusura locali, blitz Pl a Foggia

Foggia, 26 ottobre 2020. Tensioni in tutt’Italia, proteste, manifestazioni, ma anche scene surreali, in seguito alle disposizioni del nuovo Dpcm in vigore da oggi che prevede, tra l’altro la chiusura dei locali dopo le 18 e lo stop a palestre e attività sportive.

Corso Garibaldi, Piazza Giordano, via Dante, Largo degli Scopari, via Duomo, piazza Del Lago, piazza Pericle Felici, piazza De Sanctis, piazza Mercato, piazza Martiri Triestini, piazza Cesare Battisti, via Oberdan, piazza Padre Pio e piazza De Gasperi: controlli di massa degli agenti della Polizia locale a Foggia, per verificare il rispetto di quanto disposto a livello governativo.

