SILVESTRI PARA TUTTO, FINISCE 1-1

La Juve non si accontenta, schiaccia il Verona nella propria area, Rabiot e Dybala sfiorano l’incrocio e il palo destro e nel recupero Pirlo manda in campo un’altra punta, Vrioni, al posto di Ramsey. Dybala prova una serpentina e un sinistro a incrociare, ma Silvestri respinge e poi blocca anche il colpo di testa di Morata e vola a mettere in angolo il siluro di Cuadrado. È un tiro a segno, non è sufficiente: il risultato non cambia e per la Juve arriva il terzo pareggio consecutivo in campionato.