Riceviamo e pubblichiamo

Manfredonia. “Sono da anni che non ce la facciamo più per la strada comunale in località Pedicagnola. Sono oltre 15 anni ma nn si risolve niente. Siamo oltre 15 residenti. Il pulmino che viene a prendere i bambini, noi che facciamo oltre 10 volte al giorno. Non ce la facciamo più e nessuno ci dà retta”. Contrada Pedicagnola, Comune di Manfredonia

