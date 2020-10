Manfredonia, concorso per 6 posti di assistente sociale

Manfredonia, 26/10/2020 – Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di sei posti di assistente sociale, categoria D, a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi prorogabili fino a trentasei mesi e pieno, per il progetto di cui al PON Inclusione e al Piano territoriale per la lotta alle poverta’. (GU n.82 del 20-10-2020).

Requisiti: Diploma di Laurea in Servizio Sociale oppure Laurea Triennale nella classe 6 – Scienze del Servizio Sociale (DM 509/1999) o nella classe L-39 Servizio Sociale (DM 270/2004), ovvero Laurea Magistrale o Laurea Specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali (DM 509/1999), oppure una Laurea Magistrale nella classe LM-87 – Servizio Sociale e Politiche Sociali (DM 270/2004); Abilitazione alla professione di Assistente Sociale con iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali Sez. A, ovvero Abilitazione alla professione di Assistente Sociale con iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali Sez. B;

– adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (word, excel, internet, posta elettronica, ecc.).

Dove va spedita la domanda:  direttamente alla Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Milano – Sede di Manfredonia – Via Tribuna n.65 – 71043 Manfredonia;

 mediante c.c.p. n. 13669718 intestato a “Comune di Manfredonia – Servizio Tesoreria” – Indirizzo: Piazza del Popolo, 8 – 71043 Manfredonia, indicando la causale del versamento “Tassa concorso selezione Assistente Sociale a TD”;

 mediante bonifico bancario alla Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Milano – Agenzia 268 di Manfredonia – Via Tribuna n.65 – 71043 Manfredonia – cod. IBAN: IT 80 S 05584 78450 00000000 8461, indicando la causale del versamento “Tassa concorso selezione Assistente Sociale a TD”.