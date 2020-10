Manfredonia, IC San Giovanni Bosco: sanificazione locali, domani apertura (VIDEO)

FILIPPO QUITADAMO. “ Si comunica che, dopo quella di settembre, nel primo pomeriggio la ditta GIMAR effettuerà un’ulteriore sanificazione dei locali scolastici della primaria, plesso S. Salvatore, Scaloria e palestra. Comunque, come garantito dalla ditta, domani la scuola resta aperta alle attività.

N.B. – In base a studi scientifici americani, il costante arieggiamento dei locali abbatte il 75% della carica virale, senza dimenticare gli altri principi cardine: distanziamento, ascherina, igiene personale, evitare assembramenti, comportamenti virtuosi in società e in famiglia, altrimenti tutto è inutile. Prima di pretendere dagli altri, rivisitiamo i nostri comportamenti”.