ISTITUTO COMPRENSIVO “UNGARETTI + M. TERESA DI CALCUTTA” – VIA DANTE ALIGHIERI, 2 – 71043 MANFREDONIA

Sospensione delle attività sezioni Plesso Via Galilei di Manfredonia per il giorno

27/10/2020. “Si comunica che per avere la possibilità di riorganizzare e pulire le sezioni del Plesso in oggetto, nel giorno 27 ottobre 2020, le attività didattiche rimarranno ancora sospese, eccetto che per le classi prime che andranno a scuola regolarmente”. Il Dirigente Scolastico Prof. Francesco DI PALMA