Manfredonia, modifica al Piano Regolatore Cimiteriale (ATTO)

Manfredonia, 27 ottobre 2020. Con recente atto della Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia, con poteri di Consiglio comunale, è stato approvata la modifica al Piano Regolatore Cimiteriale, approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 26.02.2003, come successivamente modificata e integrata con deliberazione C.C. n. 72 del 18.07.2003 e successive, secondo i sottoelencati elaborati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

• Tav. 1 – Planimetria generale approvata (ott. 2014)

• Tav. 2 – Planimetria generale modificata (ott. 2020).

Confermato per il resto, per quanto non modificato con il presente provvedimento, quanto disposto dalle citate deliberazioni C.C. n. 72/2003, G.C. n. 117/2005, C.C. n. 42/2006, G.C. n. 556/2007, C.C. n. 31/2014.

ATTO INTEGRALE > DELCC3121102020