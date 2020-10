Movida a Foggia, 12 sanzioni delle Forze dell’Ordine

Foggia, 26 ottobre 2020. Continua, l’attività di prevenzione e di controllo del territorio nelle sere del fine settimana nella zona della c.d. “Movida”. Nelle giornate di venerdì e sabato scorso, è stato svolto un servizio di prevenzione e controllo del territorio e nel dispositivo oltre ad Agenti della Polizia di Stato della Questura di Foggia e della Polizia Amministrativa, del Reparto Prevenzione Crimine, hanno partecipato anche Militari della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale. Il dispositivo ha svolto principalmente, un servizio anti-assembramento e ha vigilato sull’osservanza del distanziamento sociale, con particolare riferimento alle ultime ordinanze sindacali sul divieto di consumo di bevande e alimenti all’aperto e sull’estensione dell’obbligo dell’uso della mascherina.

Inoltre, sono stati effettuati controlli su singoli soggetti, per riscontrarne l’eventuale obbligo di quarantena domiciliare disposta dall’autorità sanitaria. Le attività di controllo su Foggia hanno interessato tutta la zona del centro, da Piazza Mercato a via Lanza, C.so Vittorio Emanuele, a Piazza Umberto Giordano. Alla fine delle attività svolte, complessivamente sono state identificate 107 persone, sono stati controllati 51 veicoli ed elevate 12 contravvenzioni al C. di S..; infine è stato controllato 1 esercizio commerciale;

