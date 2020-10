Positivi COVID: sanificazione per la Scuola Primaria “S. Lorenzo Maiorano”

Manfredonia, 26 ottobre 2020. Il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “DON MILANI UNO + MAIORANO” di Manfredonia, prof. Domenico Zerella Venaglia, ha disposto in via cautelativa ed urgente la sospensione delle attività didattiche ed amministrative in presenza per il g. lunedì 26 Ottobre 2020 per procedere alla sanificazione straordinaria di tutti i locali del plesso Scuola Primaria “S. Lorenzo Maiorano”, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. nel caso di alunni e/o operatori scolastici risultati positivi al SARS-CoV-2.

Le attività didattiche ed amministrative riprenderanno regolarmente martedì 27 Ottobre 2020. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di Intersezione per le sezioni A e B della scuola dell’Infanzia Parco del Pellegrino, previste per il g. lunedì 26 Ottobre 2020 presso i locali del plesso “S. Lorenzo Maiorano”, sono rinviate al g. mercoledì 28 Ottobre 2020 secondo gli stessi orari.