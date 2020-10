Quali trucchi ti consentono di risparmiare su eBay?

Ami fare economia e sei sempre in cerca di nuove strategie che ti consentano di pagare meno rispetto al prezzo di listino? Il primo passo da fare è senz’altro quello di puntare sul portale adatto, come ad esempio eBay, sito di aste online dove è facile concludere degli ottimi affari.

All’interno della piattaforma è possibile acquistare sia oggetti nuovi che usati, scegliendo tra la formula “Asta online” e quella “Compralo subito”. Sta a te decidere quale sia la più conveniente per le tue specifiche esigenze, in base all’oggetto che vuoi acquistare e alle possibilità che eBay ti offre in quel determinato momento.

Per spendere meno puoi ad esempio puntare su:

Articoli venduti localmente, perciò in prossimità del tuo indirizzo

Offerte automatiche all’ultimo minuto, da impostare per battere sul tempo i tuoi avversari

Errori di ortografia, deleteri per chi vende e autentici regali per chi acquista

Codici sconto, coupon o voucher, ti consentono di pagare meno un oggetto

Sezione offerte, un’area del sito eBay sempre piena di fantastiche occasioni

Articoli venduti localmente

Probabilmente già sai che su eBay esistono numerosi filtri, che possono essere sfruttati per scremare i risultati della tua ricerca. In particolare, dopo che il sistema ti avrà mostrato l’elenco di oggetti disponibili, troverai in alto a destra un menu a tendina, all’interno del quale sono presenti le seguenti voci:

Più rilevanti

In scadenza

Appena messi in vendita

Prezzo + spedizione: più economici

Prezzo + spedizione: più cari

Prezzo più basso

Prezzo più alto

Distanza: prima i più vicini

Nuovo

Usato

Seleziona quindi la voce “Distanza: prima i più vicini” per fare in modo che vengano visualizzati in cima alla lista tutti i prodotti che si trovano nei pressi della tua zona di residenza. In questo modo avrai innanzitutto la possibilità di risparmiare su eventuali spese di spedizione e potrai anche trattare con il venditore di persona chiedendo uno sconto, proponendogli magari di ritirare l’oggetto direttamente presso il suo domicilio.

Questo stratagemma è utile, ad esempio, quando si vogliono acquistare articoli di un certo “peso”, come può essere una poltrona o un frigorifero. Inoltre, le persone che partecipano a un’asta con “ritiro in zona” sono in genere meno numerose rispetto agli utenti che scelgono una vendita con spedizione, perciò i tuoi diretti concorrenti saranno pochi… e magari neanche tanto agguerriti!

Codici sconto, coupon o voucher

Un altro modo per pagare meno su eBay è quello di sfruttare i cosiddetti codici sconto eBay. In genere si presentano come stringhe alfanumeriche, ma puoi trovarli anche come link diretti da seguire per arrivare all’offerta. Sul Web esistono piattaforme specializzate in coupon sconto, che in genere suddividono i vari codici in categorie e li raggruppano in base alla piattaforma di riferimento.

Il loro utilizzo è estremamente intuitivo e il più delle volte devi solamente copiare la successione di lettere e numeri per poi incollarla all’interno di uno specifico box di testo, presente in genere nella pagina relativa al checkout. Questi codici possono riservarti un gran numero di vantaggi, che solitamente vanno dai classici sconti, del tipo fisso o in percentuale, all’azzeramento delle spese di consegna.

Sezione offerte

Il sito eBay ospita anche un’area dedicata alle offerte. All’interno di questa sezione trovi articoli nuovi venduti a prezzi più bassi rispetto a quelli di listino, perciò molto convenienti. Il consiglio è quello di dare sempre un’occhiata alle proposte giornaliere e ai vari banner presenti sulla piattaforma, che ti propongono, ad esempio, scontistiche su una selezione di oggetti o coupon calcolati sulle tue vendite.

La piattaforma è ricca, inoltre, di categorie interessanti, che ti consentono di risparmiare e possono essere sempre presenti o comparire per un determinato periodo di tempo. Tra queste trovi le sezioni: “Super Offerte”, “Shopping a basso prezzo”, “Black Friday”, “Cyber Monday”.

Offerte automatiche all’ultimo minuto

eBay ospita milioni di annunci suddivisi in decine di categorie differenti e spesso tanti oggetti rimangono, per un motivo o per un altro, invenduti. Alcuni inserzionisti scelgono di far partire l’asta da pochi centesimi e questo sta a significare che hai la possibilità di aggiudicarti l’oggetto a un prezzo assolutamente stracciato!

Particolari strumenti di ricerca presenti online, come FatFingers, ti consentono di individuare i prodotti “snobbati”, ma puoi anche sfruttare la funzione “Salva ricerca” di eBay per essere avvisato ogni volta che un oggetto con le caratteristiche che cerchi viene messo in vendita. Per farti poi un’idea del prezzo finale raggiunto per specifiche tipologie di oggetti, puoi anche consultare le inserzioni scadute, andando a visualizzare il menu “ulteriori parametri”.

A questo punto preparati a concorrere per un’asta in prossimità della sua scadenza, andando a inserire il tuo budget massimo, partecipando in prima persona o sfruttando le potenzialità di uno sniper. Questi non sono altro che siti capaci di piazzare in modo automatico la tua puntata, magari nel caso in cui la vendita si concluda a un orario non proprio comodo, ad esempio a notte fonda. Naturalmente, se tieni particolarmente a un oggetto, il consiglio è quello di seguire in diretta la vendita, per non rischiare di essere superato a causa di un malfunzionamento dello sniper. (Nota stampa)