Scuole Manfredonia, emergenza COVID: parte DAD ultime 3 classi istituto

Manfredonia, 26 ottobre 2020. A seguito dell’emanazione dell’Ordinanza, con decorrenza dal 26 ottobre, nelle more dell’adozione delle misure previste dal DPCM 18 ottobre 2020 relative alla riorganizzazione dell’attività didattica e alla rimodulazione degli orari d’ingresso e di uscita degli alunni, da presentare nella prima riunione utile del coordinamento regionale e locale previsto dal cd. “Piano scuola”, adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, e comunque entro e non oltre il 13 novembre 2020, sono sospese le attività didattiche “in presenza” in tutte le scuole secondarie di secondo grado limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico.