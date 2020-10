Sindaco Monte Sant’Angelo “Siamo nella fascia rossa: attenzione alta”

“Due sono i decessi registrati nella Residenza Socio Assistenziale e oggi è stata anche chiusa una classe dell’Istituto comprensivo “Giovanni Tancredi – Vincenzo Amicarelli”. Vi raccomando ora più che mai la massima collaborazione, vi prego di attenervi a tutte le regole necessarie per evitare che la situazione precipiti. Ognuno di noi può fare la differenza. Vi prego, inoltre, di attendere solo le informazioni ufficiali che sarò io stesso a comunicarvi. È necessario evitare inutili allarmismi e diffondere informazioni errate che non aiutano in questo difficile momento. Come istituzione siamo in stretto e continuo contatto con i vertici dell’ASL continuando a tenere alto il livello di attenzione e a studiare disposizioni per la sicurezza pubblica. Ricordo a noi tutti che ci sono nostri concittadini che affrontano ancora una volta enormi sacrifici con le chiusure anticipate o totali delle attività, è doveroso dunque dimostrare la nostra solidarietà con senso di responsabilità e rispetto.