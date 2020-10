Vergogna. De Leonardis “Lopalco faccia l’assessore, basta opinioni in tv”

Foggia, 26 ottobre 2020. “Facendo zapping in questi giorni sulle tv nazionali, è impossibile non imbattersi nel neo-assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco. Che dispensa perle di saggezza in tv, per ore e a tutte le ore, ore che potrebbero e dovrebbero essere dedicate all’emergenza che sta travolgendo i più importanti ospedali pugliesi, i pronto soccorso, le terapie intensive, al reperimento di nuovo personale, a un piano non più ormai di prevenzione ma di contenimento della seconda ondata della pandemia, drammatica in Puglia”.

Lo dice in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giannicola De Leonardis.

“Dopo 5 anni di un assessore-presidente più presente davanti alle telecamere che nelle sedi istituzionali, la pandemia in corso impone finalmente e disperatamente una svolta. Per questo ci aspetteremmo un assessore che giri per gli ospedali al collasso per individuarne e constatarne direttamente le criticità, che cerchi di mettere in sicurezza le RSA per scongiurare nuovi drammatici focolai, che si attivi per ridurre i tempi di attesa per i tamponi, alla luce della platea sempre più considerevole interessata, e che indichi nuove strade per coinvolgere i medici di base con opportuni DPI e per organizzare la rete del tracciamento dei contatti e dell’assistenza domiciliare. È questo che i pugliesi, i medici, gli operatori della sanità e i cittadini vogliono dall’assessore Lopalco”.