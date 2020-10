“X Foggia Film Festival rinviato a data da destinarsi”

Foggia, 26 ottobre 2020. Il DPCM del 24.10.2020 – “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” – ha disposto, tra l’altro, la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Pertanto, la X edizione del Foggia Film Festival, prevista dal 15 al 21 novembre 2020, è rinviata a data da destinarsi.

“Se non vi saranno ulteriori sospensioni, il Festival potrà tenersi verosimilmente nel mese di dicembre prossimo. Nel frattempo le Giurie di qualità proseguono il lavoro già avviato in remoto, al fine di decretare i vincitori delle sezioni Feature Films, Documentaries, Short Movies e Animation Movies; per lo Student Film Fest i riconoscimenti University Award e High School Award”.