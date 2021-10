Alcuni studi espongono eventuali benefici delle sigarette elettroniche

(nota stampa). Dal momento del suo ingresso nel mercato, la popolarità della sigaretta elettronica è cresciuta progressivamente in tutto il mondo. In Italia, un’indagine relativa all’anno 2013 aveva individuato 3,5 milioni di persone che avevano provato questo sistema in almeno un’occasione e 600.000 che ne facevano uso abitualmente.

All’interno della comunità scientifica è attualmente in corso un grande dibattito sulle sigarette elettroniche, specie in merito agli effetti sulla salute associati al loro utilizzo e a quanto siano paragonabili o meno a quelli delle sigarette tradizionali. Altrettanto dibattuta, infine, è la possibilità di impiegare le e-cigarette come strumento utile per smettere di fumare: infatti, anche se è la strategia attualmente più utilizzata dai fumatori per raggiungere questo obiettivo, i risultati che emergono dalla ricerca scientifica sono spesso contrastanti.

Nell’articolo che segue andremo a valutare i benefici delle sigarette elettroniche e i diversi studi che sono stati condotti su questi dispositivi.

Benefici delle e-cigarette

Secondo i dati raccolti dalla Public Health England (PHE), agenzia del Dipartimento della salute della Gran Bretagna, i tabagisti sono in calo costante e il merito sarebbe delle sigarette elettroniche, utilizzate dal 35% di coloro che stanno cercando di smettere. Solo nel 2015, due milioni e mezzo di inglesi ci hanno provato, e ci è riuscito circa il 40% di chi ha usato la e-cig rispetto al 26% di chi si è affidato ad altri metodi.

“Grazie alle e-cig possiamo contrastare in modo efficace il fumo”, questo il commento di Fabio Beatrice, medico responsabile del Centro antifumo del San Giovanni Bosco di Torino e coautore, con la giornalista Johann Rossi Mason, dell’ebook “La verità sulla sigaretta elettronica”, un libro che esplora il mondo delle e-cig, citando i dati scientifici, i risultati degli studi ed esaminandone pro e contro.

“Il vantaggio principale delle e-cig, rispetto a cerotti, gomme da masticare e pastiglie, è che mantengono la gestualità. Inoltre non provocano la combustione di tabacco e carta, e quindi nemmeno la produzione di catrame e decine di sostanze fortemente cancerogene”, continua Fabio Beatrice, confermando l’utilità delle sigarette elettroniche nella lotta contro la dipendenza da fumo. Non fumare rimane comunque una delle principali forme di prevenzione del cancro, ma considerando quanto sia difficile liberarsi da una dipendenza, le e-cig sono sicuramente una valida alternativa.

Non bisogna trascurare poi, i numerosi benefici per la salute del fumatore che intende passare alla sigaretta elettronica, primi tra tutti quelli per i polmoni, gli organi maggiormente colpiti dal processo di combustione della sigaretta classica, che sprigiona sostanze altamente tossiche.

Il liquido contenuto nelle e-cig, invece, non viene bruciato ma vaporizzato, eliminando del tutto la combustione della carta e del tabacco; in questo modo i polmoni vengono liberati, consentendo una migliore attività respiratoria.

Prediligere la sigaretta elettronica inoltre, comporta anche il ritorno di gusto e olfatto. È noto infatti, che il fumo della classica sigaretta distrugge letteralmente le papille gustative, causando una percezione del gusto (e dell’olfatto) alterata; con le e-cig invece, questi sensi ritornano a “funzionare” in maniera corretta.

Studi sullo “svapo”

Diversi studi hanno segnalato nel vapore prodotto dalle sigarette elettroniche la presenza di sostanze potenzialmente dannose. Il glicole propilenico è usato da tempo, per esempio nei fumogeni impiegati nell’industria del cinema e nei concerti, ed è considerato generalmente sicuro, anche se alcuni studi indicano che l’inalazione prolungata può dare origine a irritazione delle vie aeree, tosse e in casi molto rari asma e riniti. Fra l’altro il riscaldamento del glicole propilenico e della glicerina può produrre formaldeide e acetaldeide, che, a dosi più elevate di quelle assunte con la singola e-cig, sono considerati cancerogeni certi inseriti nel gruppo 1 delle sostanze cancerogene dello IARC.

Anche sulla completa sicurezza delle sostanze usate per aromatizzare l’aerosol mancano certezze. Per esempio il diacetile, un aroma molto utilizzato fra l’altro nel burro, è sicuro quando viene ingerito, ma è associato all’insorgenza di bronchiolite se viene inalato per lunghi periodi in alte concentrazioni. Secondo uno studio pubblicato nell’aprile del 2017 su una rivista della Società americana di fisiologia, sono circa 7.000 i diversi composti aromatizzanti contenuti nelle sigarette elettroniche in vendita negli Stati Uniti, con caratteristiche biochimiche molto variabili. Alla luce dei test preliminari effettuati, i ricercatori concludono che questi composti “dovrebbero essere esaminati uno a uno in maniera approfondita per determinare la potenziale tossicità nel polmone o altrove”.

Nel complesso, nonostante la necessità di ulteriori studi, è oggi ampio il consenso sul fatto che, in confronto al consumo tradizionale di prodotti del tabacco, le sigarette elettroniche assicurano una riduzione del danno significativa per il fumatore e per chi gli vive accanto (non sembrano esserci effetti analoghi a quelli del fumo passivo). Uno studio pubblicato nel febbraio del 2017 sulla rivista Annals of Internal Medicine (finanziato da Cancer Research UK) ha per la prima volta confermato che l’abbandono della sigaretta tradizionale a beneficio di quella elettronica comporta a distanza di soli sei mesi una riduzione significativa delle sostanze cancerogene presenti nell’organismo.

Conclusioni

Abbiamo quindi constatato come le sigarette elettroniche possano realmente costituire un beneficio per la salute e un valido sostituto alla sigaretta tradizionale, decisamente nociva e causa principale del tumore ai polmoni.

Il successo delle e-cig ha permesso la nascita di numerosi punti vendita, sia fisici che online, e attualmente l’e-commerce Terpy, è uno dei rivenditori più autorevoli di questi dispositivi, fornendo un’ampia gamma di modelli e liquidi aromatici. (nota stampa).