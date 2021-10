STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 26 ottobre 2021. Scende in campo, candidandosi nella lista “Agiamo” per uno scranno del consiglio comunale di Manfredonia, Lino Troiano.

Fondatore, unitamente ai suoi inseparabili fratelli del noto “Bar Impero” di Manfredonia, vanta nel suo curriculum anche un recente passato di affermato dirigente sportivo, quale presidente del Manfredonia Calcio nella stagione 2010-2011, culminata con la promozione in serie D, presidente dell’Accademia, della Polisportiva Salvemini oltre che presidente per due anni consecutivi del Comitato Festa Patronali di Manfredonia.

Scende in campo, per mettere a disposizione della città la sua ampia esperienza di vita, soprattutto imprenditoriale attraverso la quale, oggi, è in grado di capire quali siano le problematiche più evidenti della città e quali siano le soluzione immediatamente attuabili per rendere la città più vivibile ed attrattiva rispetto al passato. “Mancano strutture sportive, va curato il verde pubblico, migliorata la differenziata, vanno capite le esigenze degli imprenditori di Manfredonia ed i candidati della lista Agiamo a sostegno della candidata sindaca Giulia Fresca è composta da gente preparata e soprattutto con alcun legame di tipo affaristico e personale con la vecchia politica”.

In conclusione l’impegno di Lino Troiano è intriso di amore per questa città per la quale spenderebbe ogni sua più proficua energia.

Antonio Castriotta