Emergenza giovanile a Manfredonia: analisi del fenomeno e proposte dall’associazione AVS SANT’ORSOLA

(nota stampa). Solo alcune sere fa abbiamo assistito all’ennesimo spiacevole evento che ha visto protagonisti, con vandalismi, risse ed episodi violenti, giovani e giovanissimi del posto (e anche dei paesi limitrofi).

Quello che risalta maggiormente è che questi episodi purtroppo diventano sempre più frequenti e la percezione che si ha della città è quella di una mancanza di sicurezza in generale, specialmente in alcuni frangenti, come il sabato sera o nei giorni a ridosso delle festività. Ovviamente non è un caso e bisognerebbe analizzare meglio tutti i fattori che intervengono in queste dinamiche. Ecco, sicuramente questo potrebbe rappresentare un punto di partenza dal quale iniziare per dare concretezza a quelle che altrimenti rischiano di rimanere solo parole, al massimo concetti fini a sé stessi.

Ad esempio, è probabile che le condizioni di isolamento atipiche che abbiamo vissuto lo scorso anno (lockdown) possano in qualche modo aver influenzato comportamenti ai limiti della devianza. Sarebbe opportuno capire quanto e come questo abbiano inciso e ancora si stiano protraendo e ci vorrebbero studi appositi. Si parla poi tanto di social e di una comunicazione filtrata quasi esclusivamente attraverso questi, ma dimentichiamo spesso che il rapporto con i coetanei rimane alla base di uno scambio proficuo e sano. I social non possono e non devono sostituire la vita di gruppo dei ragazzi. Quindi, se pur il periodo di isolamento può aver influito su queste manifestazioni violente, non dobbiamo assolutamente dimenticare che il disagio profondo è tipico della condizione giovanile nel nostro Paese e di quell’età particolare che è l’adolescenza.

Un’analisi completa poi non può prescindere dall’approfondire il rapporto intergenerazionale, soprattutto quello tra genitori e figli. Se oggi l’educazione appare frammentata è anche perché il mondo percepito è complesso, sempre più intricato, incomprensibile per certi versi e denso di nuove problematiche direttamente connesse a quell’accelerazione globalizzante che rischia di lasciare molto indietro fasce di popolazione non adeguatamente preparate ad affrontare le nuove sfide di una realtà in continua evoluzione. Ed ecco dunque che i genitori, i tutori, oltre a dover assolvere ai compiti educativi, si trovano loro stessi a dover ancora carpire ed interpretare i valori di riferimento di una società differente da quella in cui loro sono stati adolescenti.

Non poche famiglie hanno smarrito i punti di riferimento del lavoro, componente fondamentale della identità individuale. Ciò potrebbe condurre ad un clima famigliare di incertezza e di forte preoccupazione per il futuro che si trasmette di conseguenza ai ragazzi, in genere meno preparati rispetto agli adulti e più propensi ad attivare azioni di compensazione emotiva inadeguate e che sfociano in condotte impetuose.

Questo aspetto non giustifica ovviamente la rabbia sociale che palesemente si avverte e trapela dalle varie circostanze ed eventi di cronaca. Non dobbiamo mai dimenticare che nei giovani la necessità di trasgressione è in parte naturale essendo compito evolutivo tipico dell’età: si gioca ad essere adulti facendo i duri. Chi di noi, da ragazzi, non ha commesso qualche bricconata, più o meno grave. Il punto è che queste devono restare tali, essere delle eccezioni venendo etichettate come azioni da non imitare, e non invece sfociare in una tendenza reiterata, da emulare e magari postare sui famigerati social.

La prospettiva più preoccupante è forse far passare il messaggio che, a causa delle tante più o meno valide giustificazioni, si possa fornire un alibi a schiere di ragazzi che potrebbero sentirsi autorizzati a sfogare la propria rabbia in maniera irrazionale e violenta (favorite ed aggravate dall’uso di alcol, droghe e sostanze psicotrope). Ed è in questa precisa fase che bisogna mostrare determinazione, coerenza, forza e lucidità.

Come già giustamente alcuni candidati alle prossime elezioni amministrative hanno avuto modo di evidenziare, le problematiche di questa città (ma non solo questa, sia chiaro, ma essendo questo il posto in cui viviamo è su questo che dobbiamo concentrarci) sono purtroppo lampanti ed indiscutibili. Si sono fatte ipotesi sulle cause, più o meno giuste (è il tempo che forse che ce lo dirà), ma molto poco è stato avanzato in quanto a proposte fattive, realizzabili anche con un bilancio comunale disastroso. Ci tengo a premettere questo dettaglio perché so bene che chiunque andrà a ricoprire la carica di sindaco potrebbe tranquillamente avanzare questa scusante per non attuare nessun provvedimento in merito.

Sulla base di quello che ho prima espresso, vorrei quindi tracciare brevemente dei suggerimenti che spero vivamente vengano presi in considerazione da parte della nuova amministrazione.

Sono indispensabili luoghi di ritrovo, scambio, aggregazione dove i ragazzi possano incontrarsi, confrontarsi, fare esperienza, senza per forza dover spendere denaro: dobbiamo pensare anche alle famiglie meno abbienti i cui ragazzi non possono permettersi di andare in locali alla moda ogni settimana e consumare.

E’ necessario pensare a situazioni di ritrovo in cui i ragazzi possano “gareggiare” in modo sano; competizioni giovanili che vedano coinvolte le scuole, le palestre private, le associazioni culturali. Attuare delle politiche di inclusione che puntino all’inserimento reale delle individualità più deboli o provenienti da altre zone del mondo, con culture e costumi differenti.

Sarebbe interessante, e sicuramente profittevole, avviare dei percorsi ben progettati (col supporto di sovvenzioni regionali e statali) che aiutino i ragazzi ad autoresponsabilizzarsi, coinvolgendoli in programmi di attività che possano dare lustro all’intera cittadinanza (nel settore ambientale, culturale, artistico, sociale).

La maggior parte di questi propositi non richiede l’impiego di copiose somme di denaro e, comunque, sarebbero anche reperibili attraverso sponsorizzazioni private, autofinanziamenti dei partecipanti, stanziamenti pubblici. Non dimentichiamoci che non si parla di spendere ma di investire! Tutto ciò che verrà fatto tornerà moltiplicato in termini di vivibilità, spese accessorie evitate, turismo, e magari tante altre possibilità che scaturiscono man mano.

A questi interventi, sicuramente strutturali, che porterebbero risultati nel medio termine, devono essere affiancati altri urgenti e che spettano agli organismi atti all’ordine e alla sicurezza pubblica. Mi rivolgo, dunque, alle autorità competenti affinché, soprattutto in determinate occasioni (il sabato sera, ad esempio), si possa far sentire la presenza dello Stato in modo tangibile attuando controlli ramificati e strategici, magari anche in modo sistematico, quantomeno sino a che le politiche summenzionate (che mi auspico vengano attuate repentinamente) non inizino a produrre i risultati auspicati.

E’ quindi, a mio avviso, opportuno agire in duplice modo: preventivo e repressivo (anche se per quest’ultimo termine non ho particolare simpatia, a volte si rende necessario dover operare in modo rigoroso, ovviamente sempre e soltanto per l’unico fine che può autorizzare misure anche severe: il bene comune).

Concludo ribadendo ancora una volta la piena disponibilità della nostra associazione AVS Sant’Orsola eventualmente a partecipare, anche grazie agli esperti che ne fanno parte, a piani e programmazioni in merito all’argomento appena trattato, ricordando che in questi anni, nonostante i ridotti mezzi di cui disponeva, ha sempre cercato di realizzare il possibile in termini di solidarietà, aggregazione e condivisione.

Grazie a tutti per l’attenzione prestatami.

Il presidente della AVS Sant’Orsola – Salvatore Mazzamurro