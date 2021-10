Emiliano sull’Aeroporto Gino Lisa “Si vola solo dove c’è domanda”

Due frasi gravissime del Presidente della Regione Puglia Emiliano che mettono la parola fine sull’Aereoporto Gino Lisa. Eppure ieri ha funzionato perfettamente per il Presidente della Repubblica. A cosa sono serviti tutti i rapporti, le relazioni del Comitato Gino Lisa? Non sono avvenute nel terzo millennio le riunioni con Arreoporti di Puglia e Regione Puglia? Perché non e’ stata riferita in tali occasioni, alla presenza di interlocutori tecnici? Le compagnie aeree possono mai attivare voli in contrasto con la Regione che li dovrebbe ospitare?