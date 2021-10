STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 26 ottobre 2021. E’ doveroso da parte mia in quanto candidato Sindaco della coalizione Manfredonia 2050, composta dalle liste “La Mia Città”, “Movimento 5 Stelle”, “Città Protagonista” e “E885 Manfredonia RiNasce”, controbattere a quanto affermato in primis dal Direttore Generale ASL Foggia Dott. Vito Piazzola e di conseguenza anche a qualche altro candidato Sindaco, relativamente alla questione del servizio di diabetologia di Manfredonia.

Ho personalmente raccolto le testimonianze di pazienti e personale sanitario in cui si denuncia il già avviato depotenziamento del servizio di diabetologia. I quasi 5000 pazienti che usufruivano del fondamentale e valido funzionamento del servizio appositamente adibito, ora hanno a disposizione un solo medico, prossimo al pensionamento, mentre l’altro dirigente medico è stato ad altra attività.

I pazienti diabetici, per lo più anziani, necessitano di cure quotidiane e specifiche che si differenziano da soggetto a soggetto oltre che di un supporto psicologico che solo il contatto personale può assicurare e non di certo la telemedicina.

Invitiamo coloro che tengono a Manfredonia e ad una presenza sempre maggiore e specializzata della nostra struttura sanitaria ad unirsi a noi per prendere atto di quanto stia succedendo, un impoverimento dei servizi sanitari non è più accettabile. E’ sotto gli occhi di tutti il disservizio sanitario che quotidianamente i nostri concittadini sono costretti a subire. In questo fino a qualche tempo fa trovava d’accordo anche i miei colleghi candidati Sindaci che ora invece sembrano aver dimenticato tutto questo. Teniamo alta l’attenzione sul tema della sanità, io ci metto la faccia e scelgo di essere dalla parte della mia città. Sempre.

Raffaele Fatone, candidato a Sindaco di Manfredonia.