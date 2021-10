Stato Quotidiano, 26 ottobre 2021 . Il Comune di Foggia ha ricevuto a settembre scorso una nota Pec a firma dell’avv. Francesco Scardia che, per conto della società “Progetto Ambiente Provincia di Foggia” con sede a Massafra, ha richiesto il pagamento delle fatture insolute per un totale di € 1.403.724,96. Il decreto ingiuntivo è emesso dal Tribunale di Bari.

Le fatture che totalizzano tale somma riguardano il periodo che va dal 14 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 cui si devono aggiungere €140.372,50, a titolo di IVA, da versarsi direttamente all’Erario, e spese per la procedura di ingiunzione liquidate per esborsi e per compensi. Lo riporta la determinazione dirigenziale del comune di Foggia in data 18 ottobre.

Il contratto di affidamento del pubblico servizio per gli impianti di recupero energetico dei rifiuti urbani risale al 2006. È stato stipulato fra il commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia e il legale rappresentante del Consorzio Cogeam (poi Progetto Ambiente Provincia di Foggia s.r.l.) e ha durata quindicennale, al netto del periodo occorrente per la realizzazione delle opere dell’impianto complesso. Il commissario si è impegnato a rendere operativo l’obbligo delle Ato di diversi Bacini tra cui il bacino FG/3, a conferire al soggetto gestore del sistema impiantistico complesso, Progetto Ambiente Provincia di Foggia srl, a proprie spese la frazione secca di combustibile prodotta. Nell’ambito di detto contratto è stata prevista una tariffa a corrispettivo delle attività pari ad € 57,00 per tonnellata di rifiuto conferita per il trattamento, prevedendo altresì, l’adeguamento sulla base degli indici Istat.

Il Commissario ad Acta dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio ha determinato la tariffa di conferimento che la determinazione riporta dal 2017 al 2020. Inoltre, “Amiu Puglia Spa certifica mensilmente i quantitativi di rifiuti conferiti mensilmente presso l’impianto di Progetto Ambiente. Poiché che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, sussistono le condizioni e i presupposti che legittimano la prosecuzione dell’attività di conferimento presso l’impianto gestito da Progetto Ambiente”. Nella determina, a firma di Paolo Affatato, si riporta che a ottobre del 2019 gli è stato conferito l’incarico dirigenziale del Servizio Ambiente e Sviluppo Sostenibile. L’atto fa riferimento, inoltre, al decreto legislativo del 2000 sulle “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e anche allo statuto comunale.

Per il pagamento di tale cifra (somma complessiva di € 1.195.865,74 per finanziamento fatture comprese nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari più € 108.715,07 a titolo di IVA da versarsi direttamente all’Erario e altre spese) “è stato acquisito il visto di regolarità contabile e la relativa attestazione di copertura finanziaria”.