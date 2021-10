Monte Sant’Angelo, inaugurata la “scuola di alta formazione politica”

“Oggi finalmente inauguriamo la scuola di Alta formazione politica che ha come finalità quella di formare le future classi politiche. In una società attiva, che voglia conservare il principio della democrazia, la politica è uno strumento indispensabile. Ma non si può pensare che essa sia solo il poter esprimere un’opinione. La politica richiede impegno, dedizione, conoscenza, serietà, capacità di visione. La politica non è una professione, la politica è una missione.

La politica non si fa sul divano davanti alla TV e soprattutto la politica non la fanno solo i “politici”. Tutti dobbiamo impegnarci attivamente ad ogni livello nella nostra comunità con progetti, proposte e mettendoci in gioco in prima persona. È anche per queste ragioni e motivazioni che abbiamo voluto e sostenuto la nascita della scuola di Alta formazione politica perchè pensiamo che questa sia una occasione, rivolta soprattutto alle nuove generazioni, ai nostri ragazzi, per riappropriarci del nostro destino attraverso la conoscenza della politica, consapevoli che saremo noi a determinare il nostro futuro” – il commento dell’Assessore alla cultura, turismo, istruzione della Città di Monte Sant’Angelo, Rosa Palomba.