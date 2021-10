Rotice “Il Treno-Tram Foggia-Manfredonia è nel Piano regionale dei trasporti

Manfreedonia (Foggia), 26/10/2021 – “Sul progetto Treno-Tram si è detto tutto ed il contrario di tutto, mettendo piú volte in discussione la realizzazione di un’infrastruttura strategica che cambierebbe davvero il futuro di Manfredonia da tanti punti di vista, in primis quello della riapertura diretta al mare, migliorando la qualità della vita e dei servizi di cittadini e turisti, diminuendo l’impatto ambientale e degli ingorghi del traffico.

Una città green e smart al passo con i tempi e gli standard internazionali. Di questo ho discusso questa mattina a Bari, accompagnato dal consigliere regionale Giandiego Gatta , sempre attento alle istanze del territorio, con l’Assessore ai Trasporti Anna Maurodinoia, la quale ha confermato che l’opera del Treno-Tram Foggia-Manfredonia (finanziata con i fondi del Patto per la Puglia ai tempi in cui ricoprivo il ruolo di Presidente di Confindustria) é inserito nella bozza del Piano attuativo regionale dei trasporti, in approvazione entro la prossima primaver a.