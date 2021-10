Vuoi fare molti più soldi con il trading? Comincia a diversificare

(nota stampa). Questo è un periodo davvero florido per il trading online, poiché sempre più persone si avvicinano a questo mondo e provano a conoscerlo, soprattutto scaricando trading app. Molte di queste sono dei fogli completamente bianchi rispetto a questo argomento e quindi rischiano più di altri con maggiore esperienza di perdere tutti quanti i loro risparmi. Ma come possono vincere la paura di perdere tutto? Facile, grazie alla strategia della diversificazione.

La diversificazione è il processo di distribuzione del tuo denaro in diversi investimenti, in modo da non essere troppo esposto a nessun investimento. La diversificazione può aumentare il tuo rendimento complessivo senza che tu debba sacrificare qualcosa in cambio, offrendo quello che gli economisti chiamano un “pasto gratis”. In altre parole, la diversificazione può effettivamente ridurre il rischio senza costare i tuoi guadagni.

Si tratta di un metodo non semplice, ma sicuramente scontato per chi è abituato a ragionare in termini di marketing. La vendita di un prodotto solo è rischiosa, e quindi lo è anche acquistare un solo prodotto e puntare tutto quanto si possiede su quello nella speranza che sia il nostro cavallo fortunato.

Ecco come funziona la diversificazione, perché è così importante e come diversificare il tuo portafoglio.

Che cos’è la diversificazione degli investimenti?

Diversificazione significa possedere una varietà di beni che si comportano diversamente nel tempo, ma non troppo di un investimento o tipo. In termini di azioni, un portafoglio diversificato conterrebbe 20-30 (o più) azioni diverse in molti settori. Ma un portafoglio diversificato potrebbe contenere anche altre attività: obbligazioni, fondi, immobili, CD e persino conti di risparmio.

Ogni tipo di asset si comporta in modo diverso man mano che un’economia cresce e si restringe, e ciascuno offre un potenziale variabile di guadagno e perdita:

Le azioni offrono il potenziale per il massimo rendimento nel tempo, ma possono fluttuare selvaggiamente in periodi più brevi.

Le obbligazioni possono offrire rendimenti più costanti con un payout fisso, ma possono variare con l’aumento e la diminuzione dei tassi di interesse.

I fondi tendono a essere diversificati perché di solito detengono molti investimenti, ma un fondo specifico può detenere solo un tipo, ad esempio società di beni di consumo. Quindi, un fondo potrebbe essere ampiamente diversificato o ristretto, a seconda di come è gestito.

Gli immobili possono apprezzarsi lentamente nel tempo e offrire anche potenzialità di reddito. Ma gli immobili fisici possono essere costosi da mantenere e le commissioni sono alte.

CD e conti di risparmio non oscilleranno di valore ma cresceranno costantemente in base al tasso di interesse o ad altri termini contrattuali.

Poiché alcuni di questi asset stanno aumentando rapidamente, altri rimarranno stabili o diminuiranno. Nel tempo, i favoriti possono trasformarsi in ritardatari o viceversa. In altre parole, questi beni non sono altamente correlati tra loro, e questa è la chiave del fascino della diversificazione.

Ed è più facile ed economico che mai garantire che il tuo portafoglio abbia una vasta gamma di investimenti, con zero commissioni presso i principali broker online.

Come si diversificano gli investimenti?

Ora andiamo nel concreto perché finora abbiamo parlato della diversificazione degli investimenti in generale e quindi andiamo a parlare invece del caso trading online

Risulta evidente come dicono gli esperti che sono soprattutto i sentimenti di mercato e lo slancio corrispondente ad impattare su una quotazione, anche se è anche vero che i dati finanziari di una società ,riescono a condizionare l’andamento di un titolo.

Guardando la storia si potrebbero fare tantissimi esempi di storie dove i titoli sono cresciuti tantissimo, per poi crollare in maniera definitiva nel giro di poco tempo.

Un esempio interessante in tal senso è il caso di ASXC e cioè parliamo di una società di dispositivi medici che cerca di sviluppare tecnologie utili per una chirurgia che sia più indolore e meno invasiva.

Questa società è sempre stata una sicurezza nel senso che opera in un settore che fisiologicamente, e per sua conformazione, non è legato alla volatilità come possono essere altri.

Però quando è scoppiata la pandemia del Covid 19, che nessuno si aspettava, il prezzo delle azioni prima è schizzato alle stelle ,per poi crollare.

Basti pensare che a dicembre del 2020 prima dello scoppio dell’ emergenza il prezzo delle azioni era arrivato a 0,58 dollari, per poi salire addirittura dopo 2 mesi 6,32 dollari, evidenziando un aumento del 989 % rispetto alla rilevazione precedente.

Ma verso aprile 2020 ad emergenza scoppiata il titolo è crollato a 1,52 dollari e quindi il 76% in meno:in questo caso è facile comprendere come in assenza di diversificazione conducendo un movimento solo con questa azienda si sarebbero persi quasi tutti i propri guadagni.

Ma invece diversificando,quindi inserendo questo asset in un portafoglio dove ce ne sono anche altri, il rischio di perdita diminuisce.

Come imparare a diversificare

Per imparare a diversificare bisogna semplicemente fare pratica: nel caso del trading online bisogna rivolgersi solo a Broker di alto livello come per esempio e Toro, il quale non prevede nemmeno commissioni nel Trading per le azioni e grazie al quale ci si può allenare con quello che è il conto demo.

Ormai anche i principianti del Trading sanno che grazie a un conto demo ci si può allenare virtualmente senza mettere soldi propri e quindi senza rischiare niente, ma allo stesso tempo imparando tutte le strategie relativamente al Trading on-line e in questo caso alla diversificazione.

Inoltre sempre con e toro si può usare un altro strumento per diversificare gli investimenti e cioè copiare le strategie dei Trader più bravi grazie al Copy Trading.

Ciò significa che sarà sufficiente individuare un investitore abile a diversificare nel Trading e andare a copiare le sue mosse, ma non significa essere passivi perché copiare significa anche imparare dai più bravi.

Non parliamo quindi di una copia statica ma di un modo evolutivo di imparare: inoltre anche lo strumento del Copy Trading può essere testato in modalità demo, prima di passare al conto reale e cominciare a investire

Tutto questo conferma come la formazione sia la cosa più importante anche nel Trading on-line a differenza di chi millanta facili guadagni senza fare niente. (nota stampa).