Bomba sporca, Putin avverte: “Rischio conflitto mondiale alto”

FOGGIA, 26/10/2022 – (adnkronos) Il Presidente russo Vladimir Putin ha spiegato che il suo governo è “al corrente” dei piani di Kiev di usare una bomba sporca e denunciato l’ “elevato rischio” di una guerra nella regione e nel mondo , in un intervento di fronte ai responsabili dei servizi di intelligence dei Paesi della Csi.

L’Ucraina, ha quindi attaccato il Presidente russo, ha ‘di fatto’ perso la sua sovranità diventando una colonia degli Stati Uniti, ha affermato oggi Vladimir Putin. Gli Stati Uniti usano l’Ucraina come un “ariete” contro la Russia e altri Paesi della Comunità degli Stati indipendenti, ha aggiunto. Intanto il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo indiano Rajnath Singh, rende noto l’agenzia di stampa Ria Novosti spiegando che la situazione in Ucraina è stata al centro del colloquio. In particolare Shoigu ha espresso ”le preoccupazioni della Russia per le possibili provocazioni dell’Ucraina con l’uso della ‘bomba sporca”’. (adnkronos)