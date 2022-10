Ennesimo incendio a Borgo Mezzanone: distrutte 5 baracche

MANFREDONIA (FOGGIA), 26/10/2022 – Un incendio le cui cause sono ancora in corso di accertamento è divampato nel primo pomeriggio di oggi all’interno dell’insediamento di migranti a Borgo Mezzanone, nel Foggiano, dove vivono poco più di 1.500 persone occupate prevalentemente nei campi come braccianti. Al momento non risultano feriti. Da prime stime sono andate distrutte dalle fiamme almeno 5-6 baracche all’interno delle quali al momento del rogo non c’era nessuno. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. (ansa)