Foggia, omicidio Rocco Dedda: filmato con fuga sicari prova decisiva al processo

FOGGIA, 26/10/2022 – Sui video dei due killer in fuga non fu possibile eseguire una consulenza antropometrica per stabilirne altezza e fattezze fisiche perché allargando le immagini si sgranavano, rendendola impossibile.

L’ha detto in corte d’assise un consulente tecnico cui la Dda affidò l’incarico a ottobre 2016; è stato citato come teste a discarico dall’avv. Francesco Santangelo difensore di G. A., 42 anni, foggiano, detenuto dal 21 novembre 2018, sotto processo dal 9 ottobre 2020 perché accusato di omicidio aggravato dalla mafiosità. Secondo l’accusa rappresentata in aula dal pm della Dda Bruna Manganelli, A. è uno dei due killer che alle 14.30 del 23 gennaio 2016 uccisero a colpi di pistola sull’uscio di casa in via Capitanata Rocco Dedda, 46 anni, ex pizzaiolo considerato vicino a esponenti della famiglia Francavilla. L’imputato detenuto nel carcere di Frosinone assiste alle udienze in videocollegamento: si dice innocente.

I killer avevano caschi integrali; fuggirono con uno scooterone, abbandonato e bruciato qualche minuto dopo all’imbocco di Villaggio Artigiani su via Manfredonia; e proseguirono la fuga a piedi a volto scoperto, venendo inquadrati da più telecamere. L’omicidio Dedda è collegato alla guerra tra clan della “Società foggiana”, il gruppo Moretti/Pellegrino/Lanza cui sarebbe vicino A., e la batteria Sinesi/Francavilla; tra settembre 2015 e ottobre 2016 ben 10 agguati, 3 morti e 11 feriti e/o illesi. (gazzettamezzogiorno)