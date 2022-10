“Ho mal di pancia”: va in ospedale e scopre di essere incinta da 8 mesi

CASERTA, 26/10/2022 – Va in ospedale in preda a forti dolori addominali, ma scopre di essere incinta all’ottavo mese e partorisce. È quanto accaduto ad Emanuela, una donna di 42 anni, che negli scorsi giorni ha dato alla luce una bellissima bambina, chiamata Laura, presso l’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove le hanno praticato il taglio cesareo.

La bimba “ha fatto tutti gli esami e sta benissimo – ha raccontato Emanuela a Barbara D’Urso, nel corso della trasmissione Pomeriggio Cinque – è uscita ieri mattina dall’incubatrice, mentre i medici si aspettavano invece una degenza di almeno 2 settimane”.

“Incinta da 8 mesi, non me ne sono mai accorta”

“In tutti questi mesi non ho mai avuto alcun segno della gravidanza, mai uno scompenso ormonale – dice la mamma – Non ho mai fatto una visita e la bimba non è mai stata monitorata. Ho fatto anche lavori pesanti e mangiato schifezze. Per fortuna, Laura sta benissimo. Se avessi saputo di aspettare questo gioiello, l’avrei preservata in tutti i modi”.

“Il ciclo? Pensavo di essere in menopausa”

Ma come è stato possibile portare avanti una gravidanza per 8 mesi senza accorgersene, le chiede la conduttrice tv. “Sono ancora sconvolta non so dare una spiegazione. Fisicamente non ho mai avuto nulla, mai una nausea, un problema. Ho fatto la mia vita, sono una ragazza attivissima, oltre a fare le pulizie sono anche aiuto cuoco di mestiere e volontaria per le colonie feline”. (fanpage)