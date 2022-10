Juventus, caos plusvalenze fittizie: 16 indagati, anche Agnelli e Nedved

FOGGIA, 26/10/2022 – Codacons Giudiziaria Lombardia e Nazionale: la Procura della Repubblica di Torino ha ufficialmente notificato a 16 indagati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per il caos plusvalenze fittizie.

Tra i soggetti indagati ci sono Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene, e la Juventus come persona giuridica. Secondo il Pubblico Ministero si sarebbe agito per alterare il bilancio degli anni 2018, 2019 e 2020; i reati contestati sono il falso nelle comunicazioni sociali e le false comunicazioni rivolte al mercato essendo la Juve quotata in Borsa.

Codacons: “Indagine getta una luce sinistra sugli ultimi campionati, perché la Juventus si sarebbe così agevolata sui club competitor in maniera illegittima, e questo dovrebbe portare a delle conseguenze, sia dal lato penale sia dal lato sportivo – denuncia il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli – per questo motivo metteremo a disposizione sul nostro sito internet il modulo per depositare nomina di parte offesa nel procedimento penale. Codacons a disposizione di tutti gli abbonati per tutelarli in questa battaglia.”