La band di Monte S. Angelo No Fang pubblica il secondo capitolo della trilogia

FOGGIA, 26/10/2022 – Dopo due anni dal primo capitolo “Lo Scontro”, la band composta dai foggiani originari di Monte Sant’Angelo Bernardo Rinaldi alias Brnà (MC, beatmaker), Giancarlo Santoro alias Siel-One (MC), Giuseppe Di Iasio alias Verso (MC, beatmaker), Michele De Sio alias Brisk (MC, beatmaker) e Matteo Santoro alias Sentaur (MC), prosegue il suo percorso artistico tra rap, dialetto e una forte componente culturale.

Per questo capitolo del concept il gruppo ha deciso di produrre un disco allontanandosi dal classico groove che per anni ha segnato le loro liriche, puntando ad un mood più riflessivo e cupo sottolineando con forza una tematica di stallo, di riflessione e silenzi, appunto una tregua. La trilogia dei No Fang accompagna gli ascoltatori in un racconto di guerra che dopo un conflitto di rabbia e rivolta si traduce in un momento di pausa. Una tregua apparente che a breve terminerà per dare spazio all’Assedio, terza parte della trilogia. L’artwork, anche in questo caso, è curato da dallo storico writer e illustratore Korvo (già noto su AL Magazine come Korvuz Korax). (gazzettamezzogiorno)